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Концерт в честь Дня города на Дворцовой площади посетили 15 тысяч человек
Сегодня, 19:32
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Концерт в честь Дня города на Дворцовой площади посетили 15 тысяч человек

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В честь 318-летия Санкт-Петербурга на Дворцовой площади прошел традиционный большой концерт.

Концерт "Классика на Дворцовой" с участием мировых звезд оперы состоялся вечером 28 мая. Также для зрителей на площади выступили Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и танцоры балета "Тодес". На установленные на сцене дисплеи  был выведены картины современных петербургских художников. Позже в сопровождении живой музыки оркестра "Северная симфония" был разведен Дворцовый мост.

Всего жителям Петербурга бесплатно раздали 15 тысяч электронных билетов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Тысячи человек также смотрели концерт онлайн.

Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отчиталось, что нарушений общественного порядка на празднике не было.

Ранее на Соляном переулке в честь Дня города открылся масштабный фестиваль мастеров.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теги: день города, день города 2021, концерт на дворцовой
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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