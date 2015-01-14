Концерт в честь Дня города на Дворцовой площади посетили 15 тысяч человек

Концерт "Классика на Дворцовой" с участием мировых звезд оперы состоялся вечером 28 мая. Также для зрителей на площади выступили Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и танцоры балета "Тодес". На установленные на сцене дисплеи был выведены картины современных петербургских художников. Позже в сопровождении живой музыки оркестра "Северная симфония" был разведен Дворцовый мост.
Всего жителям Петербурга бесплатно раздали 15 тысяч электронных билетов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Тысячи человек также смотрели концерт онлайн.
Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отчиталось, что нарушений общественного порядка на празднике не было.
Ранее на Соляном переулке в честь Дня города открылся масштабный фестиваль мастеров.
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все