Лолита 26 июля выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST в Петербурге

Всегда жизнерадостная и яркая Лолита выступит в новом сезоне ROOF FEST. В Петербурге она выйдет на сцену 26 июля.
Одна из самых эффектных и оригинальных артисток отечественной поп-сцены ворвалась в нашу жизнь в составе дуэта "Академия", но певица навсегда запомнилась широкой публике именно благодаря смелым образам.
"На титанике", "По-другому", "Ориентация север", "Грустная танцую" – на крыше фестиваля ROOF FEST в Северной столице Лолита исполнит все свои легендарные и новые хиты.
Билеты на концерт уже в продаже
Также группа Stigmata выступит в Петербурге 13 июля.
Фото: предоставлено организаторами
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