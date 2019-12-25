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Лолита 26 июля выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST в Петербурге
Сегодня, 10:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Лолита 26 июля выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST в Петербурге

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Одна из главных звезд отечественной поп-сцены выступит с большими сольными концертами в рамках фестиваля в Москве и Петербурге.

Всегда жизнерадостная и яркая Лолита выступит в новом сезоне ROOF FEST. В Петербурге она выйдет на сцену 26 июля. 

Одна из самых эффектных и оригинальных артисток отечественной поп-сцены ворвалась в нашу жизнь в составе дуэта "Академия", но певица навсегда запомнилась широкой публике именно благодаря смелым образам.

"На титанике", "По-другому", "Ориентация север", "Грустная танцую" – на крыше  фестиваля ROOF FEST в Северной столице Лолита исполнит все свои легендарные и новые хиты.

Билеты на концерт уже в продаже

Также группа Stigmata выступит в Петербурге 13 июля.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: roof fest, лолита
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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