Лолита 26 июля выступит на летнем фестивале концертов на крыше ROOF FEST в Петербурге

Всегда жизнерадостная и яркая Лолита выступит в новом сезоне ROOF FEST. В Петербурге она выйдет на сцену 26 июля.

Одна из самых эффектных и оригинальных артисток отечественной поп-сцены ворвалась в нашу жизнь в составе дуэта "Академия", но певица навсегда запомнилась широкой публике именно благодаря смелым образам.

"На титанике", "По-другому", "Ориентация север", "Грустная танцую" – на крыше фестиваля ROOF FEST в Северной столице Лолита исполнит все свои легендарные и новые хиты.

Билеты на концерт уже в продаже

Также группа Stigmata выступит в Петербурге 13 июля.

Фото: предоставлено организаторами