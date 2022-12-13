В БКЗ "Октябрьский" 27 января состоится концерт "Ленинградская Победа"

В фойе концертного зала будет представлена выставка, подготовленная Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда.

В пятницу, 27 января, в 15:00 в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Ленинградская Победа", посвященный 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Почетными гостями станут жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда.

В фойе концертного зала будет представлена выставка, подготовленная Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда.

На концерте выступят народные артисты России Василий Герелло, Александр Розенбаум, Лев Лещенко и Фарух Рузиматов, заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Зара, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Григорий Чернецов, Елена Ваенга и Эдуард Хиль – младший.

Также в Петербурге пройдет акция "Белый журавлик".

Фото: ВКонтакте/ БКЗ Октябрьский