В Петербурге пройдет акция "Белый журавлик"

Участники акции подарят петербуржцам бумажных белых журавликов, собранных своими руками. Именно журавли символизируют память о павших в битве за Ленинград.

В Петербурге 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады пройдет акция памяти "Белый журавлик". Акция одновременно пройдет на двух площадках в Центральном и Фрунзенском районах.

В мероприятиях примут участие волонтеры, активисты, школьники, настоятель будущего Храма-памятника Святой Равноапостольной Нины, посвященного снятию блокады Ленинграда.

Участники акции подарят петербуржцам бумажных белых журавликов, собранных своими руками. Именно журавли символизируют память о павших в битве за Ленинград.

В ночь с 26 на 27 января в часовне, расположенной на углу Козловского переулка и Бухарестской улицы, пройдет богослужение в честь Святой Равноапостольной Нины и снятия блокады Ленинграда.

Фото: Piter.tv