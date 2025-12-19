Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с января на ноябрь

Представители БКЗ "Октябрьский" принесли извинения зрителям, подчеркнув, что приобретённые ранее билеты сохраняют силу и действуют в обновлённую дату.

Народная артистка России Лариса Долина перенесла юбилейный концерт в Петербурге с февраля на ноябрь текущего года. Представители БКЗ "Октябрьский", где запланировано шоу, проинформировали подписчиков официального Telegram-канала об изменении дат выступления.

Первоначально сольный вечер певицы был назначен на 25 февраля 2026 года, но позднее дату сдвинули на 15 ноября. Представители БКЗ принесли извинения зрителям, подчеркнув, что приобретённые ранее билеты сохраняют силу и действуют в обновлённую дату.

Ранее стало известно об отмене другого январского концерта артистки, который должен был пройти в Москве 27 января. Причины отмены организаторы связали с низкими показателями продажи билетов. Артистка отказалась прокомментировать данную ситуацию, её директор Сергей Пудовкин ясно дал понять, что впредь не намерен давать интервью касательно профессиональной деятельности Долиной.

Также возникли сомнения относительно проведения следующего крупного концерта Долиной под названием "Юбилей на бис": на официальном ресурсе Московской филармонии уже анонсирована замена мероприятия, вместо самой артистки зрители увидят выступления Петра Дранги и Пелагеи.

Кроме проблем с организацией концертов, в последнее время Долина оказалась вовлечена в громкое судебное разбирательство. Скандал возник из-за спора о квартире, которую певица некогда продала Полине Лурье, а позже попыталась возвратить обратно, обвинив продавцов в обмане. Тем не менее, Верховным судом России принято решение оставить права собственности за покупателем, адвокатом которой выступала Светлана Свириденко. Последний судебный акт предписывает певице освободить жилплощадь и вручить ключи новой собственнице до 20 января, иначе должностные лица вправе прибегнуть к силовым методам выселения, вплоть до вскрытия замков жилья в присутствии свидетелей.

Ранее мы сообщили о том, что Лурье не знает, передаст ли ей Долина квартиру в назначенный срок.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина