На сцене Дворца Белосельских-Белозерских наладят диалог старинной и современной музыки

В субботу, 30 октября на сцене Дворца Белосельских-Белозерских прозвучат сочинения Иоганна-Себастьяна Баха, Мануэля де Фальи, Рафаэля Беллафронте, Мануэля Контрераса, современного российского композитора Никиты Кошкина в исполнении лауреатов международных конкурсов классического гитариста Артема Дервоеда и виолончелиста Василия Степанова.

"Эта программа — сочетание оригинальных сочинений с транскрипциями, диалог старинной и современной музыки, стран и континентов, культур и жанров, и, конечно же, диалог гитары с виолончелью — так прекрасно сочетающихся друг с другом инструментов".

рассказал музыкант Артем Дервоед.