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На сцене Дворца Белосельских-Белозерских наладят диалог старинной и современной музыки
Сегодня, 11:07
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На сцене Дворца Белосельских-Белозерских наладят диалог старинной и современной музыки

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Гостей ждет концерт Артема Дервоеда (классическая гитара) и Василия Степанова (виолончель) с программой "От Баха до Кошкина".

В субботу, 30 октября на сцене Дворца Белосельских-Белозерских прозвучат сочинения Иоганна-Себастьяна Баха, Мануэля де Фальи, Рафаэля Беллафронте, Мануэля Контрераса, современного российского композитора Никиты Кошкина в исполнении лауреатов международных конкурсов классического гитариста Артема Дервоеда и виолончелиста Василия Степанова.

"Эта программа — сочетание оригинальных сочинений с транскрипциями, диалог старинной и современной музыки, стран и континентов, культур и жанров, и, конечно же, диалог гитары с виолончелью — так прекрасно сочетающихся друг с другом инструментов".

рассказал музыкант Артем Дервоед.

Концерт начнется в 19:00 по адресу: Невский пр-т., 41.

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Фото: предоставлено организаторами

Теги: афиша, дворец белосельских-белозерских, концерты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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