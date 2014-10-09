Жителей МО Дачное ожидает арт-субботник

Проект представила Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация "Нечаянная Радость".

В субботу, 16 октября жители муниципального округа "Дачное" и прихожане храма Пресвятой Богородицы Нечаянная Радость смогут принять участие в культурно-благотворительной акции "Арт-субботник".

Участники смогут своими руками преобразовать прихрамовую территорию, используя технологию коллективной живописи художника Гарри Зуха (Игоря Сукманского). Художник заранее установит скульптурные композиции из лошадок.



Международный социально-культурный проект Гарри Зуха "Артсубботник. Преображение городских пространств" - это массовая акция по украшению городских объектов при участии жителей и гостей города, своего рода сеанс арт-терапии. "Зуховских лошадок" можно встретить в Германии, Непале, Шри-Ланке, Габоне и во многих городах России.

В Петербурге арт-субботник ранее состоялся в женском СИЗО-5.

Фото: предоставлено организатором