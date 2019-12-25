Петербургские СИЗО разукрасят лошадками

Заключенные распишут пространство в рамках проекта "Арт-субботник".

С 11 по 17 декабря заключенные женского следственного изолятора №5 в Петербурге разукрасят стены СИЗО "зуховскими лошадками", сообщили организаторы мероприятия.

Художественная акция пройдет в рамках проекта "Арт-субботник" московского художника Гарри Зуха, в результате стены изолятора украсятся необычными узорами, а заключенные станут полноценными участниками процесса. "Зуховские лошадки" стали визитной карточкой художника.

Проект "Арт-субботник" действует с 2014 года. Художник уверен, что возвращает людям право участия в формировании искусства, отобранное концептуалистами, а каждый участник на время проведения акции становится творцом прекрасного, вершителем реальных изменений пространства вокруг себя. Ко всему прочему процесс создает позитивный настрой и обеспечивает психологический комфорт.

Заключенным проведут лекции, где расскажут о мировой культуре и покажут, что нужно делать во время акции. 17 декабря женщины приступят непосредственно к делу – будут работать кистями и красками.

Не так тяжело сидеть, когда у тебя есть возможность рисовать. Творчество дает свободу, мир раздвигается и уже не чувствуешь себя в клетке. Моя основная задача сделать так, чтоб заключенные это почувствовали. И думаю, дело не ограничится одной этой акцией. Ведь опыт арт-терапии в СИЗО уже есть: коридоры увешаны картинами заключенных – копиями с классики. Есть и пейзажи Петербурга, нарисованные на стенах пояснил Гарри Зух.

На этот раз в акции примут участие около тридцати человек. Многие из участниц никогда не держали в руках кисти. В прошлый раз акция проходила в приюте в Ольгино.

Отметим, что сам художник посетил с проектом не только города России и Украины, но побывал в Габоне и Шри-Ланке.

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Фото: Предоставлено организаторами