Кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет с соблюдением санитарных требований

Зал будеn заполнен наполовину, в перерывах между сеансами будет проводиться дезинфекция.

Смотр отечественных кинолент пройдет с 7 по 13 декабря в кинотеатре "Выборг Палас". В связи с эпидемиологической ситуацией зал будет заполнен наполовину. 95 мест будут занимать аккредитованные участники кинофорума, 95 мест — зрители.

В перерывах между киносеансами в зале будет производиться дезинфекция. Наличие средств индивидуальной защиты у зрителей является обязательным. Церемоний открытия и закрытия фестиваля "Окно в Европу" в привычном формате не будет.

В конкурсной программе игрового кино на этот раз будет представлено одиннадцать премьерных картин, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, а в анимационный − 33 короткометражных фильма.

В составе жюри игрового конкурса – участники и лауреаты выборгского фестиваля разных лет: режиссёр и продюсер Борис Гуц, актёр, режиссёр, продюсер Андрес Пуустусмаа, актриса Надежда Горелова, кинокритик Егор Москвитин и председатель жюри — режиссёр Николай Хомерики. Жюри конкурса неигрового кино возглавит режиссёр, президент фестиваля документальных фильмов "Соль земли" Мария Серкова, в составе жюри будут работать также режиссёры-документалисты, лауреаты выборгского смотра прошлого года, Дмитрий Кабаков и Алёна Полунина. Жюри анимационного кино возглавит российский режиссёр, художник-постановщик, художник-мультипликатор, сценарист Святослав Ушаков, в жюри будут работать художники и режиссёры анимационного кино Мария Якушина и Георгий Богуславский.

Фильмом открытия фестиваля станет новая работа режиссёра Николая Хомерики "Белый снег". Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

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