Фотофакт: в Правдино захоронили останки 80 воинов РККА

Торжественно-траурная церемония прошла на территории Красносельского поселения в минувшие выходные.

В минувшую субботу в п. Правдино (Красносельское поселение) состоялась церемония захоронения останков 80 воинов Красной Армии, погибших в феврале 1940 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район". В торжественно-траурном мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, представители поисковых отрядов, районной администрации и местной власти и общественных организаций.

Память красноармейцев собравшиеся почтили минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.

Сообщается, что останки 80 бойцов Красной Армии были обнаружены поисковым отрядом "Озерный" летом 2020 года. Предполагается, что это военнослужащие 541-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии РККА, погибшие в Советско-финляндскую войну на подступах к бывшему укрепрайону Муолаа линии Маннергейма. Установить имена поисковикам не удалось.