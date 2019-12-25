Фотофакт: в Правдино захоронили останки 80 воинов РККА

В минувшую субботу в п. Правдино (Красносельское поселение) состоялась церемония захоронения останков 80 воинов Красной Армии, погибших в феврале 1940 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район". В торжественно-траурном мероприятии приняли участие жители, военнослужащие, представители поисковых отрядов, районной администрации и местной власти и общественных организаций.
Память красноармейцев собравшиеся почтили минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.
Сообщается, что останки 80 бойцов Красной Армии были обнаружены поисковым отрядом "Озерный" летом 2020 года. Предполагается, что это военнослужащие 541-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии РККА, погибшие в Советско-финляндскую войну на подступах к бывшему укрепрайону Муолаа линии Маннергейма. Установить имена поисковикам не удалось.
Для справки:
Согласно советским и финским донесениям в ночь с 21 на 22 февраля 1940 года в районе озера Муоланярви (ныне Глубокое) шли тяжелые бои по прорыву финской обороны линии Маннергейма. Два батальона 541-го стрелкового полка были отправлены в обход, через лес и болото, чтобы выйти к противнику в тыл и нанести ему неожиданный удар. Однако, план не сработал. В лесной роще красноармейцы наткнулись на засаду. Начался затяжной бой, который продлился несколько дней.
Несмотря на упорные атаки и подошедшую помощь 85-го танкового полка выбить противника так и не получилось.
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