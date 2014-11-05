Концепцию развития Ленинградского зоопарка одобрили в Смольном

Дополнительно Петербург предоставил сертификату на реконструкцию помещений, предназначенных для обитания больших животных, включая бурых медведей.

В честь 160-летия Ленинградского зоопарка власти Петербурга утвердили новую концепцию дальнейшего развития заведения. Кроме того, запланировано проведение ремонтных работ в павильоне, предназначенном для проживания крупных хищников.Об этом официально заявили в городской администрации 14 августа.

Концепция предполагает сохранение традиционного облика парка и одновременно создание комфортных зон для посещения всей семьей. Дополнительно Петербург предоставил сертификату на реконструкцию помещений, предназначенных для обитания больших животных, включая бурых медведей.

Историческая справка напоминает нам, что датой основания зоопарка считается 14 августа 1865 года, когда супруги Софья и Юлиус Гебгардт организовали передвижной зверинец, ставший основой современного зоопарка.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка