В Ленинградском зоопарке "кошачьи медведи" заинтересовались техникой

Бинтуронги из Ленинградского зоопарка неожиданно заинтересовались техникой.

В Ленинградском зоопарке 12 августа представили новый уличный вольер для пары бинтуронгов, сообщил пресс-центр зверинца. В первые часы животные осторожно осматривали территорию, но позже увлеклись изучением установленной там камеры.

В день открытия новые условия оценили Карла и Тоши, которых сотрудники называют "хвостатыми интровертами". Сначала они предпочли остаться в прежнем помещении, что киперы объяснили врожденной осторожностью этих животных.

Позже бинтуронги вышли на свежий воздух и начали исследовать вольер. По кадрам с камер видно, что они обнюхивали поверхности, активно передвигались и проявили интерес к видеоустройству. Один из животных попытался сдвинуть камеру, внимательно осматривая её со всех сторон.

Фото: Ленинградский зоопарк