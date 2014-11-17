В Ленинградском зоопарке "кошачьи медведи" заинтересовались техникой

В Ленинградском зоопарке 12 августа представили новый уличный вольер для пары бинтуронгов, сообщил пресс-центр зверинца. В первые часы животные осторожно осматривали территорию, но позже увлеклись изучением установленной там камеры.
В день открытия новые условия оценили Карла и Тоши, которых сотрудники называют "хвостатыми интровертами". Сначала они предпочли остаться в прежнем помещении, что киперы объяснили врожденной осторожностью этих животных.
Позже бинтуронги вышли на свежий воздух и начали исследовать вольер. По кадрам с камер видно, что они обнюхивали поверхности, активно передвигались и проявили интерес к видеоустройству. Один из животных попытался сдвинуть камеру, внимательно осматривая её со всех сторон.
Ранее в Петербурге заметили необычную галку с белыми перьями и голубыми глазами.
Фото: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все