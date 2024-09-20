В Петербурге заметили необычную галку с белыми перьями и голубыми глазами

Фотограф запечатлел редкую птицу у станции метро Академическая.

Жители Петербурга рассказали о встрече с редкой галкой с белым оперением и голубыми глазами у станции метро Академическая, сообщает группа "Птицы СПб и России" во ВКонтакте.

По словам фотографа Антона Кубышкина, о необычной птице он узнал 11 июня. При первой попытке обнаружить её результат оказался безуспешным, но при повторном визите удалось сделать снимки.

Снимки редкой птицы быстро распространились по социальным сетям. Пользователи отметили, что столь необычный окрас может быть вызван лейкизмом — наследственным нарушением пигментации, при котором отсутствуют пигментные клетки в оперении и коже.

Фото: ВКонтакте / "Птицы СПб и России"