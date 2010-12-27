В Петербурге на капитальный ремонт закрылась станция метро "Академическая"

Станция будет недоступна для пассажиров 11 месяцев.

В Петербурге закрыли станцию метро "Академическая". В течение 11 месяцев здесь будут проводить капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба метро Северной столицы.

В ходе ремонта на станции восстановят гидроизоляцию наклонного хода, заменят старые армоцементные водоотводящие зонты на современные аналоги. Кроме того, на "Академической" отремонтируют эскалаторы, обновят элементы отделки вестибюлей, будет усовершенствована система видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что ремонт станции метро "Академическая" изменит маршруты наземного транспорта на 11 месяцев.

Фото: Piter.TV