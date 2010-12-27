После закрытия "Академической" 250 тысяч петербуржцев пересели на автобусы

Станция метро "Академическая" закрылась на капитальный ремонт на 11 месяцев.

После закрытия "Академической" на капитальный ремонт 250 тысяч петербуржцев пересели на автобусы. Напомним, "Академка" будет недоступна для пассажиров на вход и выход в течение 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранс".

На время ремонта станции автобусы №102, 153, 178 начали ходить до станции метро "Гражданский проспект". До "Политехнической" можно доехать на общественном транспорте №61 и 143.

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