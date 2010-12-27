В петербургском метро рассказали, почему так неприятно пахнет на станциях

В последние несколько лет проводятся плановые работы по замене деревянных шпал на железобетонные.

Сотрудники петербургской подземки рассказали, почему так неприятно пахнет на некоторых станциях. Как оказалось, в метро вот уже несколько лет ведутся работы по замене деревянных шпал на более долговечные — железобетонные. Об этом сообщает в Telegram-канале "Метро. Повседневности".

По словам специалистов, срок службы деревянных шпал составляет не более 40 лет. При их производстве используется креозот. Запах этой маслянистой жидкости и ощущать пассажиры на станциях. На недавно открытых станциях этого запаха уже нет.

Кроме того, любознательных горожан волнует периодическое скопление воды на путях. В петербургской подземке объяснили, что это штатная ситуация. Вода остается после влажной уборки станций в ночное время и совершенно не опасна для пассажиров.

Ранее в петербургском метро рассказали, зачем машинистам зеркала на станциях.

Фото: Piter.TV