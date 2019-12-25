Петербуржцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг

Средняя сумма займа, которую респонденты готовы предоставить родственникам, составляет порядка 18 500 рублей.

Принявшие участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob петербуржцы выразили своё мнение относительно ситуации, когда приходится брать и давать деньги в долг. Среди жителей города каждый пятый предпочитает обращаться за финансовой поддержкой в кредитные организации. Для решения финансовых трудностей 10% респондентов предпочитают занимать деньги у членов семьи, тогда как помощь друзей привлекает лишь 5%. Лишь 1% работающих горожан просит финансовую поддержку у коллег. Большинство же участников опроса (60%) принципиально отказывается брать взаймы.

Что касается предоставления долга другим людям, наибольший интерес проявляется к помощи друзьям (22%), далее следуют родственники (16%). Четверть населения готова оказать материальную поддержку своим коллегам (4%). Тем не менее, половина респондентов (49%) вообще не склонны давать деньги в долг.

Средняя сумма займа, которую респонденты готовы предоставить родственникам, составляет порядка 18 500 рублей. Друзьям в трудной ситуации доверяют чуть меньшую сумму — около 16 тыс. рублей. Коллегам оказывают наименьшее доверие, предлагая в долг около 6 тыс. рублей.

