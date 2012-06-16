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Диетолог напомнил, кому нельзя есть яйца
Сегодня, 13:28
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nastya960

Диетолог напомнил, кому нельзя есть яйца

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Такие рекомендации медик дал в преддверии Пасхи.

Уже на следующей неделе состоится Пасха. В преддверии православного праздника диетолог Михаил Гинзбург рассказал "Ридусу", при каких диагнозах может быть противопоказано потребление яиц.

Единственные случаи, когда они однозначно противопоказаны - это аллергия на яичный белок и желчно-каменная болезнь.

Михаил Гинзбург, диетолог

Диетолог отметил, что в яйцах очень много холестерина и еще недавно яйца были не рекомендованы людям с атеросклерозом. Но сейчас известно, что пищевой холестерин почти не влияет на холестерин в крови. Поэтому 1-2 яйца никак не навредят организму.

В 2021 году празднование Пасхи по православному церковному календарю приходится на 2 мая.

Ранее диетолог рассказал о вреде жареных яиц с колбасой.

Фото: pixabay

Теги: михаил гинзбург, пасха, яйца
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей,

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