Узбекистан готов оказывать поддержку российским застройщикам, которых заинтересуют инвестиции в строительный рынок дружественной страны.

В Комитете по строительству Петербурга прошла рабочая встреча с делегацией из Ташкента. Представители власти и строительного бизнеса обсуждали перспективы развития сотрудничества.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", только за 2023 год в столице Узбекистана было построено 1 000 000 квадратных метров жилья, спрос на недвижимость растёт, рынок активно привлекает инвесторов

Перед нами очень большие задачи в сфере строительства, и мы поэтому попросили коллег из Санкт-Петербурга организовать встречу с представителями крупных строительных компаний, потому что у нас принята стратегия развития города Ташкент и поставлены очень амбициозные задачи. представитель делегации Хокимията Ташкента

Узбекистан готов оказывать поддержку российским застройщикам, которых заинтересуют инвестиции в строительный рынок дружественной страны. Ещё одно перспективное направление – поставки стройматериалов, решение задач в сфере импортозамещения.

Ранее делегация из Беларуси познакомилась с технологиями строительства в Петербурге

Видео: портал "Строительный Петербург"