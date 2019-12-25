На 20 перекрёстках Петербурга появятся комплексы фотовидеофиксации

Сейчас на городских трассах установлено 990 подобных объектов, а по итогам 2023 года их число достигнет 1200.

На 20 перекрёстках Петербурга с интенсивным движением установят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Камеры прежде всего необходимы для отслеживания ситуации на аварийно-опасных участках дорог. Сейчас на городских трассах установлено 990 комплексов фотовидеофиксации, а по итогам 2023 года их число достигнет 1200.

Конкретные места размещения комплексов можно на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что с пятницы движение транспорта ограничат в четырёх районах Петербурга.

Фото: Piter.TV