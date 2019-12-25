  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 20 перекрёстках Петербурга появятся комплексы фотовидеофиксации
Сегодня, 13:18
336
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На 20 перекрёстках Петербурга появятся комплексы фотовидеофиксации

0 0

Сейчас на городских трассах установлено 990 подобных объектов, а по итогам 2023 года их число достигнет 1200.

На 20 перекрёстках Петербурга с интенсивным движением установят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Камеры прежде всего необходимы для отслеживания ситуации на аварийно-опасных участках дорог. Сейчас на городских трассах установлено 990 комплексов фотовидеофиксации, а по итогам 2023 года их число достигнет 1200.

Конкретные места размещения комплексов можно на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что с  пятницы движение транспорта ограничат в четырёх районах Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: камеры фотовидеофиксации, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии