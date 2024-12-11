Комплекс для оперативно-розыскных мероприятий в Петербурге подорожал на полмиллиона рублей

. Планировалось, что итоги конкурса будут подведены в конце января 2025 года, однако заказчик отменил его без каких-либо объяснений.

СПб ГУП "АТС Смольного", возглавляемое Любовью Прокофьевой, планировало в конце прошлого года приобрести специализированное оборудование для проведения оперативно-розыскных мероприятий, но конкурс был отменен. Новый тендер, размещенный в этом году, показал небольшое удорожание закупки.

Как пишет Neva.Today, информацию о конкурсе на поставку технического комплекса для осуществления оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на сети EMTS стандарта TETRA на портале государственных закупок разместили в конце декабря 2024 года. Начальная стоимость контракта составляла 25,9 млн рублей. Планировалось, что итоги конкурса будут подведены в конце января 2025 года, однако заказчик отменил его без каких-либо объяснений. 7 февраля на сайте Единой информационной системы в сфере закупок вновь появилась информация о проведении конкурса на покупку оборудования, но стоимость контракта увеличилась до 26,6 млн рублей. Таким образом, "АТС Смольного" увеличило цену контракта на 644,7 тыс. рублей. Результаты нового конкурса ожидаются 3 марта.

Технические требования остались прежними. Победителю предстоит доставить комплекс на указанный заказчиком адрес, провести тестирование и ввести его в эксплуатацию при участии представителя УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Срок выполнения работ остался неизменным: с 2 июня по 31 июля 2025 года.

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