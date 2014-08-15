Прокуратура помогла получить 76-летней петербурженке компенсацию за падение на льду

Установлено, что 9 января 2022 года женщина поскользнулась на улице Стойкости на гололёде, упала и получила травму.

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению 76-летней петербурженки, пострадавшей при падении на гололеде. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 9 января 2022 года женщина поскользнулась на улице Стойкости на гололёде, упала и получила травму. Проверка показала, что тротуар во время падения петербурженки был покрыт наледью, не обработан противогололедными смесями.

После обращения прокурора в суд ООО "Петродом Клининг" выплатило петербурженке 160 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. По делу заключено мировое соглашение.

Ранее петербуржец отсудил у коммунальщиков 70 тысяч рублей за сломанную ногу.

Фото: pxhere.com