Петербуржец отсудил у коммунальщиков 70 тысяч рублей за сломанную ногу

Ему диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков. Лечение проходило более двух месяцев.

В Петербурге прокуратура помогла пострадавшему от падения на гололеде, взыскать компенсацию морального вреда с коммунальщиков. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в январе 2022 года 41-летний мужчина поскользнулся и упал на гололеде при выходе из подъезда своего дома на Оранжерейной улице. Ему диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков. Лечение проходило более двух месяцев.

Проверкой было установлено, что ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" не очистил участок у дома ото льда и снега, не обработал песком или иной смесью.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. По решению суда в пользу мужчины взыскано 70 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)