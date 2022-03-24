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Пожилая жительница Пушкина получит 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая жительница Пушкина получит 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

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Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с АО "Автодор" в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.

По требованию прокуратуры пожилой петербурженке компенсируют падение на обледенелом тротуаре.

Установлено, что в январе 2024 года 74-летняя женщина поскользнулась и упала на тротуаре у дома 35 по Школьной улице в Пушкине. В результате падения она получила травмы.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с АО "Автодор" в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в связи с полученной травмой.

Исковые требования прокурора района были удовлетворены, принято решение о взыскании с организации 200 тысяч рублей.

Ранее житель Шушар получил 300 тысяч рублей за падение на тротуаре.

Фото: Piter.tv

Теги: город пушкин, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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