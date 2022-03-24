Пожилая жительница Пушкина получит 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

По требованию прокуратуры пожилой петербурженке компенсируют падение на обледенелом тротуаре.
Установлено, что в январе 2024 года 74-летняя женщина поскользнулась и упала на тротуаре у дома 35 по Школьной улице в Пушкине. В результате падения она получила травмы.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с АО "Автодор" в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в связи с полученной травмой.
Исковые требования прокурора района были удовлетворены, принято решение о взыскании с организации 200 тысяч рублей.
Ранее житель Шушар получил 300 тысяч рублей за падение на тротуаре.
Фото: Piter.tv
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