Эксперт прокомментировал планы по компенсации затрат бизнеса на отечественное ПО

Минцифры РФ собирает компенсировать малому и среднему бизнесу 50% стоимости лицензии на отечественное программное обеспечение. Своим мнением о нововведении поделились эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Речь идет в том числе о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и другом ПО. До 2024-го года на выплаты выделят 7 млрд рублей.
Эксперты отметили, что совсем недавно премьер-министр говорил о концепции развития творческих индустрий. Компенсация затрат станет одной из первых мер поддержки IT-отрасли. С этой сферы начали потому, что в цифровой век IT имеет важнейшее значение для экономики.
Ранее Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все