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Эксперт прокомментировал планы по компенсации затрат бизнеса на отечественное ПО
Сегодня, 17:48
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Эксперт прокомментировал планы по компенсации затрат бизнеса на отечественное ПО

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Малый и средний бизнес получит 7 млрд рублей в ближайшие 3 года.

Минцифры РФ собирает компенсировать малому и среднему бизнесу 50% стоимости лицензии на отечественное программное обеспечение. Своим мнением о нововведении поделились эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Речь идет в том числе о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и другом ПО. До 2024-го года на выплаты выделят 7 млрд рублей. 

Эксперты отметили, что совсем недавно премьер-министр говорил о концепции развития творческих индустрий. Компенсация затрат станет одной из первых мер поддержки IT-отрасли. С этой сферы начали потому, что в цифровой век IT имеет важнейшее значение для экономики. 

Ранее Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС. 

Фото: Pexels 

Теги: it сфера, компенсация, отчественный софт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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