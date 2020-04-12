Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС

Постановление может вступить в силу в 2022 году.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило ограничивать использование средств связи при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на платформе проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы предлагают дать кабинету министров страны право устанавливать частичный или полный запрет на эксплуатацию сетей и средств связи во время ЧС, чтобы избежать перегрузки сетей для работ экстренных служб.

Планируется, что постановление вступит в силу с начала марта 2022 года и будет действовать шесть лет.

Приоритетом на пользование сетей предложено наделить Министерство обороны, Министерство внутренних дел, а также МЧС, Росгвардию, Федеральную службу безопасности, Министерство юстиции, Службу внешней разведки и "координационные органы всех уровней".

Ранее мы сообщали, что россияне взяли рекордное число автокредитов за текущий год.

Фото: pixabay.com