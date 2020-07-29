Россияне взяли рекордное число автокредитов

Средний размер автокредита за год увеличился на 30%.

В 2021 году интерес россиян к автокредитам заметно вырос. За восемь месяцев банки выдали 562 тыс. автокредитов, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Об этом "Известиям" рассказал генеральный директор "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ) Артур Александрович.

Так, рекордное число автокредитов было выдано в апреле и мае. Если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то число займов увеличилось на 511% в апреле и на 136% в мае. Уже в июле-августе выдача автокредитов стала снижаться.

Отмечается, что средний размер автокредита увеличился на 30%. В августе средний размер займа составил 1,1 млн рублей. По словам эксперта, сейчас все меньше потребителей могут купить машину на сбережения.

Кроме того, рост доли кредитных автомобилей обусловлен их дефицитом, дилеры стараются продать имеющиеся у них машины как можно дороже за счет навязывания дополнительного оборудования, а также продажей автомобилей в кредит, чтобы заработать на комиссии. Артур Александрович, генеральный директор "Объединенного кредитного бюро"

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