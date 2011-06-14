  1. Главная
Петербуржец получит 120 тыс. рублей компенсации за задержку заплаты благодаря прокуратуре
Сегодня, 12:25
Прокурор внес представление в адрес руководства ООО.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Было установлено, что выплату зарплаты и других денежных средств, положенных при увольнении, произвели работнику с нарушением сроков, а компенсацию за задержку мужчина не получил, сообщили 30 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес руководства ООО. Так, бывшему сотруднику выплатили компенсацию в размере 120 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры устранены нарушения в деятельности ветклиники на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

