Петербуржец получит 120 тыс. рублей компенсации за задержку заплаты благодаря прокуратуре

Прокурор внес представление в адрес руководства ООО.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Было установлено, что выплату зарплаты и других денежных средств, положенных при увольнении, произвели работнику с нарушением сроков, а компенсацию за задержку мужчина не получил, сообщили 30 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес руководства ООО. Так, бывшему сотруднику выплатили компенсацию в размере 120 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры устранены нарушения в деятельности ветклиники на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV