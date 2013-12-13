В Петербурге с детского сада взыскали 150 тысяч рублей за сломанный нос воспитанника

Ребенок упал и сильно ударился носом о землю.

После вмешательства прокуратуры Адмиралтейского района ребенку, получившему травму в детском саду, выплачена компенсация. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 27 мая 2024 года 5-летний мальчик получил травму во время догонялок на детской площадке: ребенок упал и сильно ударился носом о землю. В итоге он получил закрытый перелом носа со смещением.

Проверка прокуратуры показала, что воспитатель детского сада оставила ребенка без присмотра. После случившегося помощь малолетнему потерпевшему никто не оказал. Скорую помощь вызвали только после того, как в учреждение пришел отец.

Прокурор Адмиралтейского района обратился в суд с исковым заявлением к дошкольному образовательному учреждению о взыскании в пользу малолетнего компенсации морального вреда. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 150 тысяч рублей.

Также прокуратура Калининского района потребовала выплатить компенсацию женщине, которая поскользнулась при входе в гипермаркет.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)