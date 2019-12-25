  1. Главная
Петербуржцу, дочь которого сломала позвоночник на батутах, выплатили 500 тыс. рублей компенсации
По вине сотрудников она упала с высоты на бетонный пол.

Судебные приставы Петербурга взыскали в пользу местного жителя свыше 500 тыс. рублей компенсации за травму дочери, полученную на батутах в спортивно-развлекательном центре. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Уточняется, что у девочки зафиксировали компрессионный перелом позвоночника. По вине сотрудников она упала с высоты на бетонный пол. Тогда мужчина обратился в Невский районный суд с иском о компенсации морального вреда. Решение вынесли в пользу семьи пострадавшей. 

Ранее мы рассказывали о том, что блокаднице выплатят 500 тыс. рублей компенсации за травму, полученную на гололеде. 

