Петербуржцу, дочь которого сломала позвоночник на батутах, выплатили 500 тыс. рублей компенсации

Судебные приставы Петербурга взыскали в пользу местного жителя свыше 500 тыс. рублей компенсации за травму дочери, полученную на батутах в спортивно-развлекательном центре. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Уточняется, что у девочки зафиксировали компрессионный перелом позвоночника. По вине сотрудников она упала с высоты на бетонный пол. Тогда мужчина обратился в Невский районный суд с иском о компенсации морального вреда. Решение вынесли в пользу семьи пострадавшей.

Фото: Piter.TV