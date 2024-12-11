Прокуратура Петербурга помогает ветерану ВОВ получить компенсацию за падение на льду

Пострадавший, прогуливаясь возле дома, поскользнулся на неубранной территории около школы №584.

Прокуратура Петербурга направила исковое заявление в интересах ветерана ВОВ о компенсации морального вреда. Об этом рассказали 17 января в надзорном ведомстве.

В прокуратуру Выборгского района обратился накануне 92-летний горожанин, получивший травму в результате падения на гололеде 25 ноября 2024 года. Пострадавший, прогуливаясь возле дома, поскользнулся на неубранной территории около школы №584.

По словам свидетелей, пенсионер не смог встать самостоятельно и был вынужден ждать помощи. Прохожие вызвали на место медиков "скорой". Врачи диагностировали пострадавшему перелом бедренной кости.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации внутригородского муниципального образования Петербурга компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.TV