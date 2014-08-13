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В пользу пенсионера из Колпино взыскали 450 тыс. рублей компенсации за травмы, полученные на гололеде
Сегодня, 9:23
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В пользу пенсионера из Колпино взыскали 450 тыс. рублей компенсации за травмы, полученные на гололеде

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Сейчас потерпевший передвигается в инвалидном кресле.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по обращению 88-летнего пенсионера. В декабре прошлого года мужчина поскользнулся и упал на Рубежном шоссе, в результате пострадавший получил травму в виде закрытого перелома вертлужной впадины, рассказали в надзорном ведомстве 27 июня. 

Пожилой горожанин был госпитализирован и проходил длительное лечение. Сейчас потерпевший передвигается в инвалидном кресле. 

Прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, мужчине выплатят 450 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура требует выплатить компенсацию девочке, которую толкнули с лестницы в школе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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