В пользу пенсионера из Колпино взыскали 450 тыс. рублей компенсации за травмы, полученные на гололеде

Сейчас потерпевший передвигается в инвалидном кресле.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по обращению 88-летнего пенсионера. В декабре прошлого года мужчина поскользнулся и упал на Рубежном шоссе, в результате пострадавший получил травму в виде закрытого перелома вертлужной впадины, рассказали в надзорном ведомстве 27 июня.

Пожилой горожанин был госпитализирован и проходил длительное лечение. Сейчас потерпевший передвигается в инвалидном кресле.

Прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, мужчине выплатят 450 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV