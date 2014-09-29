Петербургская прокуратура требует выплатить компенсацию девочке, которую толкнули с лестницы в школе

Учащаяся получила травмы.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению женщины о нарушении прав ее дочери. В феврале на перемене одноклассник толкнул девочку, она упала с лестницы и получила травмы, рассказали 26 июня в надзорном ведомстве.

Согласно проверке, между школьниками был длительный конфликт, об этом знали сотрудники образовательного учреждения, но не принимали должных мер по примирению сторон.

Прокурор направил в суд иск о взыскании в пользу пострадавшей со школы и с родителей мальчика компенсации морального вреда. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка из Калининского района получит компенсацию почти в 300 тыс. рублей за залив квартиры.

Фото: Piter.TV