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Петербургская прокуратура требует выплатить компенсацию девочке, которую толкнули с лестницы в школе
Сегодня, 9:10
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Петербургская прокуратура требует выплатить компенсацию девочке, которую толкнули с лестницы в школе

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Учащаяся получила травмы.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению женщины о нарушении прав ее дочери. В феврале на перемене одноклассник толкнул девочку, она упала с лестницы и получила травмы, рассказали 26 июня в надзорном ведомстве. 

Согласно проверке, между школьниками был длительный конфликт, об этом знали сотрудники образовательного учреждения, но не принимали должных мер по примирению сторон. 

Прокурор направил в суд иск о взыскании в пользу пострадавшей со школы и с родителей мальчика компенсации морального вреда. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: пенсионерка из Калининского района получит компенсацию почти в 300 тыс. рублей за залив квартиры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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