Пенсионерка из Калининского района получит компенсацию почти в 300 тыс. рублей за залив квартиры

В помещениях повредились напольное покрытие, стены, потолок и электропроводка.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ по обращению 75-летней женщины. Осенью 2023 года из-за разгерметизации радиатора системы отопления возникли протечки крыши в жилом доме, и квартира пенсионерки пострадала, рассказали 25 июня в надзорном ведомстве.

В помещениях повредились напольное покрытие, стены, потолок и электропроводка. В момент аварии потерпевшая была дома.

Прокурор обратился в суд с иском к управляющей организации о взыскании компенсации материального и морального вреда, а также штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. Требования удовлетворены, горожанке выплатят 292 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: петербуржец заплатит 80 тыс. рублей за брошенный камень в голову несовершеннолетнего.

Фото: Piter.TV