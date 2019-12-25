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Пенсионерка из Калининского района получит компенсацию почти в 300 тыс. рублей за залив квартиры
Сегодня, 11:25
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Пенсионерка из Калининского района получит компенсацию почти в 300 тыс. рублей за залив квартиры

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В помещениях повредились напольное покрытие, стены, потолок и электропроводка.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ по обращению 75-летней женщины. Осенью 2023 года из-за разгерметизации радиатора системы отопления возникли протечки крыши в жилом доме, и квартира пенсионерки пострадала, рассказали 25 июня в надзорном ведомстве. 

В помещениях повредились напольное покрытие, стены, потолок и электропроводка. В момент аварии потерпевшая была дома. 

Прокурор обратился в суд с иском к управляющей организации о взыскании компенсации материального и морального вреда, а также штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. Требования удовлетворены, горожанке выплатят 292 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: петербуржец заплатит 80 тыс. рублей за брошенный камень в голову несовершеннолетнего. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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