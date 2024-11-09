В Петербурге авиакомпания выплатит мужчине 100 тыс. рублей за отказ в перевозке оборудования к инвалидному креслу

Оборудование отправили следующим рейсом.

Авиакомпания "Россия" выплатит компенсацию за отказ в перевозке оборудования к инвалидному креслу.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел в открытом заседании дело по иску мужчины к перевозчику о взыскании компенсации. Роспотребнадзор по региону поддержал исковые требования. Между истцом и "Аэрофлотом" 19 марта 2024 года был заключен договор воздушной перевозки. Через 11 дней при обратном выезде и прохождении истцом регистрации на рейс и осуществлении досмотра, ему отказали в перевозке электроприставки к инвалидному креслу. В итоге пассажир оставил ее в аэропорту, оборудование отправили следующим рейсом.

Поскольку энергоемкость батареи оборудования кресла-коляски истца соответствовала установленным необходимым техническим требованиям для воздушной перевозки, таким образом, у ответчика отсутствовали основания для отказа истцу в перевозке оборудования. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

С "России" в пользу мужчины взыскали 100 тыс. рублей компенсации и штраф в 50 тыс. рублей. В доход Петербурга и госпошлину взыскано 3 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV