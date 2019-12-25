Поставщик питания заплатит компенсацию в 50 тысяч рублей отравившемуся школьнику

Ранее в прокуратуру обратились родители еще трёх школьников.

Прокуратура Кировского района Петербурга добилась компенсации за моральный вред, причиненный школьнику в столовой. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратились родители школьника, пострадавшего из-за оказания ненадлежащих услуг по питанию.

В сентябре 2023 года учащиеся ГБОУ СОШ № 608 отравились в результате грубых нарушений порядка и технологии приготовления блюд, несоблюдения условий хранения сырья, допущенных поставщиком питания АО "Комбинат питания "Кировский". Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По решению суда повар организации был признан виновным в совершении указанного преступления.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к поставщику питания о взыскании в пользу школьника компенсации морального вреда. Требования прокурора района удовлетворены, в пользу школьника взыскано 50 тысяч рублей.

Ранее в прокуратуру обратились родители еще трёх школьников.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)