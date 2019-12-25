Поставщик питания выплатит петербургским школьникам компенсацию за отравление

В пользу каждого учащегося взыскано свыше 100 тысяч рублей.

В Петербурге поставщик питания выплатит школьникам компенсацию за отравление. Об этом сообщила прокуратура Кировского района.

В прокуратуру обратились родители трёх школьников по вопросам судебной защиты прав их детей, пострадавших из-за оказания ненадлежащих услуг по питанию.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что в сентябре 2023 года учащиеся ГБОУ СОШ № 608 отравились в результате грубых нарушений порядка и технологии приготовления блюд, несоблюдения условий хранения сырья, допущенных поставщиком питания АО "Комбинат питания "Кировский". Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями к поставщику питания о взыскании в пользу трёх несовершеннолетних компенсации морального вреда. Требования прокурора района удовлетворены, в пользу каждого учащегося взыскано свыше 100 тысяч рублей.

Ранее ещё четыре ученика этой школы получили по 60 тысяч рублей за отравление.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)