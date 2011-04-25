Пожилая петербурженка, которую уволили принудительно, получила 1,3 млн рублей компенсации

Суд признал увольнение незаконным.

Судебные приставы Кировского района помогли пенсионерке разобраться с несправедливым увольнением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу 24 сентября.

Отмечается, что 73-летняя инженер-технолог отстояла в нескольких судах свои права, однако денежную компенсацию за вынужденный прогул получила только после применения принудительных мер в отношении работодателя.

Петербургский городской суд, отменив решение районного суда, встал на сторону бывшей сотрудницы завода. Было установлено, что пожилая женщина с 2019 года работала на предприятии в должности инженера-технолога второй категории. А во время пандемии коронавируса работодателю не нравилось ее отсутствие на рабочем месте из-за болезней. Тогда ей начали предлагать написать заявление на увольнение по собственному желанию. Пенсионерку уволили "принудительно", окончательный расчет с ней не производился.

Суд признал увольнение незаконным и постановил взыскать в пользу пожилой петербурженки почти 1,3 млн рублей за время вынужденного прогула, включая компенсацию морального вреда.

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства, однако никаких действий по оплате завод не предпринял. Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении двух легковых автомобилей и грузовой машины. Вскоре необходимая сумма поступила на депозитный счет районного отдела и переведена взыскательнице. Пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу

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Фото: Piter.TV