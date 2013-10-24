Жителю Петербурга возместили почти 90 тыс рублей за некачественный забор

Иск был удовлетворен в мировым судьей.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о закрытии потребительского иска к компании ООО "Мастеровит СПб", которая установила ему некачественный забор. Истец взыскал с фирмы почти 90 тыс рублей.

У потребителя с петербургским "Мастеровитом" был заключен договор на сумму 94 тыс рублей, согласно которому компания обязалась произвести установку и монтаж металлического забора на участке заказчика. Летом 2023-го года, когда потребитель внес часть оплаты, им были обнаружены недостатки в покраске столбов и калитки, что в дальнейшем привело к подтекам и разводам.

Заказчик отказался принимать работу, попытался расторгнуть договор и вернуть внесенную предоплату. Однако от компании поступил отказ в удовлетворении претензий потребителя. В досудебном порядке требования истца удовлетворить не смогли, поэтому Роспотребнадзором был подготовлен иск в защиту прав потребителя.

В конце концов, по решению мирового судьи Санкт-Петербурга истцу была возвращена внесенная им предоплата; также с "Мастеровита" взыскали средства за неустойку, моральный вред и еще под 30 тыс рублей штрафа. Суммарно истцу, защитившему свои права, возместили почти 90 тыс рублей.

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Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)