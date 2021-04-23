  1. Главная
Сегодня, 11:15
Свыше 100 тыс. рублей выплатят жительнице Петербурга, упавшей на лестнице в метро

В результате пострадавшая получила закрытый перелом лучевой кости со смещением на правой руке.

Прокуратура метро Петербурга провела проверку по обращению 67-летней жительницы Невского района. В декабре прошлого года женщина при спуске ко входу станции "Новочеркасская" поскользнулась на лестнице, неочищенной от наледи, и упала. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в результате пострадавшая получила закрытый перелом лучевой кости со смещением на правой руке. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда и расходов на лекарственные препараты. В итоге ей выплатят свыше 103 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура помогает пожилой петербурженке взыскать компенсацию с подрядчика после падения на Дунайском проспекте. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

