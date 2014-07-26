Прокуратура помогает пожилой петербурженке взыскать компенсацию с подрядчика после падения на Дунайском проспекте

Вблизи остановки общественного транспорта у дома 14 на Дунайском проспекте она споткнулась о торчащие из асфальта металлические штыри.

Прокуратура Московского района Петербурга защищает права пенсионерки, споткнувшейся о штыри. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина рассказала в прокуратуре, что 24 ноября 2024 года она шла по тротуару. Вблизи остановки общественного транспорта у дома 14 на Дунайском проспекте она споткнулась о торчащие из асфальта металлические штыри. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшую на носилках погрузили в спецавтомобиль и доставили в больницу. В медицинском учреждении женщине диагностировали закрытый перелом бедренной кости и вывих плечевого сустава.

После падения пожилой петербурженке потребовалась операция и долгая реабилитация, уточнил "Петербург2".

Выяснилось, что металлические штыри остались на пешеходной зоне после завершения работ по установке временных дорожных знаков. Однако подрядная организация не побеспокоилась о безопасности пешеходов и оставила на тротуаре опасные штыри. Прокуратура Московского района

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с акционерного общества стоимости лекарственных препаратов, средств реабилитации и лечения, а также компенсации морального вреда. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)