В пользу пострадавшего в ДТП в Парголово юного самокатчика прокуратура взыскивает 2,5 млн рублей

После аварии мальчик проходил длительный курс стационарного и амбулаторного лечения, реабилитация продолжается.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по факту травмирования ребенка в ДТП. Об этом рассказали 28 мая в надзорном ведомстве.

В апреле 2024 года на улице 1-го Мая в Парголово водитель автомобиля Vortex Tingo при повороте налево наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. Пострадавший получил травмы, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести. После аварии он проходил длительный курс стационарного и амбулаторного лечения, реабилитация продолжается.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: петербуржец частично лишился зрения из-за удара пивной кружкой и получил компенсацию через суд.

Фото: Piter.TV