Петербуржец частично лишился зрения из-за удара пивной кружкой и получил компенсацию через суд

Выборгский районный суд приговорил виновника к трём с половиной годам условно и назначил выплату компенсационной суммы в размере 300 тысяч рублей.

Судебные приставы Петербурга добились выплаты компенсации морального ущерба от 39-летнего мужчины, нанесшего случайному прохожему травму глаза пивным стаканом. Решающую роль в исполнении судебного акта сыграли наложенные ограничения на автомобиль и водительские права нарушителя, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Данный инцидент случился в ноябре 2022 года на закрытом мероприятии в одном из городских баров, посвящённом искусству пивоварения. Вечеринку посетил 51-летний петербуржец с семьёй. Во время спуска по лестнице он неожиданно ощутил сильный удар в левую сторону головы — неизвестный гость заведения атаковал его, использовав стакан пива в качестве орудия нападения.

Мужчина потерял равновесие, упал и покатился вниз по ступеням. Впоследствии его срочно госпитализировали в Мариинскую больницу, где пострадавший провёл около трёх недель на лечении. Травма привела к развитию посттравматической глаукомы, в результате которой зрение левого глаза сильно пострадало, и мужчина до сих пор проходит реабилитационные процедуры.

Нападавший утверждал в суде, что совершил нападение случайно, якобы услышав оскорбление в свой адрес. Однако свидетели дали противоположные показания, опровергающие версию обвиняемого. В итоге Выборгский районный суд приговорил виновника к трём с половиной годам условно и назначил выплату компенсационной суммы в размере 300 тысяч рублей.

Чтобы принудительно исполнить судебное решение, приставы применили комплекс ограничений: зарегистрированный на нарушителе автомобиль марки MINI Cooper был временно запрещён к регистрационным действиям, а самому мужчине приостановлено право управлять транспортным средством. Данные меры позволили ускорить добровольное погашение долга должником в полной сумме.

Ранее мы сообщили о том, что почти 250 тыс. петербуржцев ограничили в праве выезда за границу из-за долгов.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу