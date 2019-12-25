Почти 250 тыс. петербуржцев ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

Всего за первые четыре месяца 2025 года должностными лицами принято почти 72 тысячи решений о запрете поездок за пределы страны гражданам-должникам.

К началу мая текущего года судебным приставами Петербурга вынесено ограничение на выезд за рубеж для 248 тысяч местных жителей ввиду невыполнения ими долговых обязательств. Данная цифра демонстрирует значительный рост — на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, передает РБК Петербург со слов замруководителя местного управления ФССП Кристины Кашиной.

Всего за первые четыре месяца 2025 года должностными лицами принято почти 72 тысячи решений о запрете поездок за пределы страны гражданам-должникам. Благодаря принятым мерам взыскания с лиц, находящихся под действием ограничения на выезд, удалось вернуть кредиторам свыше 1,3 миллиарда рублей задолженности.

Особый акцент сделан на мерах воздействия на неплательщиков алиментов: в рамках более сотни исполнительных производств подобная мера позволила собрать задолженность в размере 14,4 миллиона рублей. Всего же в Петербурге более восьми тысяч должников лишены права покидать страну из-за долгов по алиментам.

Ранее мы сообщили о том, что алиментщикам-должникам в России могут заблокировать карту болельщика.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу