Алиментщикам-должникам в России могут заблокировать карту болельщика

Минюст рассматривает возможность введения ограничений на выдачу персонализированных карт фанатов либо временное прекращение их действия для лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Россиянам, имеющим долги по алиментам, может грозить запрет на оформление карт болельщиков. Соответствующую инициативу выдвинули представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов агентству "РИА Новости".

Минюст рассматривает возможность введения ограничений на выдачу персонализированных карт фанатов либо временное прекращение их действия для лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Напомним, закон о введении обязательной идентификации болельщиков (Fan ID) был утвержден парламентом в конце декабря 2021 года и начал действовать с начала лета следующего года. Уже начиная с марта 2023 года посещение матчей российского футбольного первенства и финала Кубка страны невозможно без наличия соответствующей карты болельщика.

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Фото: Piter.TV