Пристав защитил женщину от неадеквата на Греческом проспекте

Впоследствии личность мужчины была установлена, проведено медицинское обследование, подтвердившее употребление наркотиков.

Пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу рассказала о героическом поступке судебного пристава, защитившего женщину от нападения агрессивного мужчины, находившегося под воздействием наркотиков, пишет "Петербургский дневник".

Этот случай произошёл ранним утром 15 мая на Греческом проспекте, неподалёку от Большого концертного зала "Октябрьский". Судебный пристав старшего лейтенанта внутренней службы Денис Томиловский ехал на службу, когда увидел мужчину, проявлявшего агрессию по отношению к женщине: он грубо отталкивал её и громко кричал.

Томиловский немедленно вмешался, пресёк нападение и силой задержал правонарушителя, вызвав подкрепление полицейских. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

Впоследствии личность мужчины была установлена, проведено медицинское обследование, подтвердившее употребление наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за потребление наркотических препаратов без врачебного предписания или использование новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Ранее мы сообщили о том, что международную организацию приставов предложили создать на ПМЮФ.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу