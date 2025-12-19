Жителям Ленобласти разъяснили порядок получения льготы на оплату электроэнергии для домов без газового отопления

Для собственников частных домов, использующих электрическое отопление, введена повышенная норма льготного потребления энергии объемом до 2,7 тыс. кВт/ч в месяц.

Жителям Ленинградской области пояснили правила предоставления субсидии на электроэнергию владельцам жилых домов, не подключенных к газовым коммуникациям. Правительство региона компенсирует 75% затрат на потребление электричества сверх установленного минимального объема.

Для собственников частных домов, использующих электрическое отопление, введена повышенная норма льготного потребления энергии объемом до 2,7 тыс. кВт/ч в месяц. Энергия, потребляемая сверх базовых 1,5 тыс. кВт/ч, оплачивается владельцем жилья только на четверть ее фактической стоимости, поскольку оставшуюся сумму покрывает бюджет региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что получение указанной льготы возможно после подачи простого заявления в энергопоставляющую компанию, без необходимости подтверждения факта наличия электрического отопления.

Депутат Александр Русских добавил, что вопрос о продлении действия соответствующей законодательной меры будет рассмотрен Законодательным собранием Ленобласти на ближайшей сессии 25 февраля. Он также уточнил, что квитанции с повышенными платежами, выданные жителям до принятия поправок, подлежат обязательному перерасчету с начала отопительного сезона. Если такая корректировка не проведена автоматически, собственникам недвижимости рекомендовано обращаться в энергокомпании за разъяснениями, а при отказе исполнить перерасчет — защищать свои права в суде.

