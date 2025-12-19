В 2026 году в Ленобласти проведут кадастровую оценку почти 1,5 млн земельных участков

Цель процедуры заключается в обеспечении точности расчета налогов на землю, корректировке сведений при заключении договоров купли-продажи недвижимости и установлении размеров компенсации владельцам участков.

В Ленинградской области в 2026 году запланирована государственная кадастровая оценка почти полутора миллионов земельных наделов. Процесс уже стартовал, проинформировала пресс-служба администрации региона.

Цель процедуры заключается в обеспечении точности расчета налогов на землю, корректировке сведений при заключении договоров купли-продажи недвижимости и установлении размеров компенсации владельцам участков.

Работы включают проведение территориальной группировки земель до 1 апреля текущего года, затем полученные данные будут переданы муниципальным органам для утверждения. Последующим этапом станет расчет кадастровой стоимости каждого участка и подготовка отчета, доступного для ознакомления заинтересованными лицами с возможностью подачи замечаний летом-осенью 2026 года. Окончательные результаты оценки утверждаются правительством Ленинградской области до конца ноября текущего года, уточнила председатель комитета по управлению государственным имуществом Марина Тоноян.

Обновленные величины кадастровой стоимости начнут применяться с 1 января 2027 года.

Фото: Правительство Ленобласти