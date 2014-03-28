  1. Главная
Прокуратура Петербурга требует выплатить компенсацию мастеру цеха, который получил ожоги
Сегодня, 15:48
71
В результате был причинен тяжкий вред здоровью, пострадавший проходил лечение несколько месяцев.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. В феврале мужчина при выполнении обязанностей мастера цеха получил ожоги лица и рук горячим паром. В результате был причинен тяжкий вред здоровью, пострадавший проходил лечение несколько месяцев, рассказали 15 декабря в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Сейчас его рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: по требованию прокуратуры в парке имени Есенина приостановлена работа опасного аттракциона. Крепления оборудования не соответствуют нормативам.

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

