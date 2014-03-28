Прокуратура Петербурга требует выплатить компенсацию мастеру цеха, который получил ожоги

В результате был причинен тяжкий вред здоровью, пострадавший проходил лечение несколько месяцев.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. В феврале мужчина при выполнении обязанностей мастера цеха получил ожоги лица и рук горячим паром. В результате был причинен тяжкий вред здоровью, пострадавший проходил лечение несколько месяцев, рассказали 15 декабря в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Сейчас его рассматривают.

Ранее на Piter.TV: по требованию прокуратуры в парке имени Есенина приостановлена работа опасного аттракциона. Крепления оборудования не соответствуют нормативам.

Фото: Piter.TV