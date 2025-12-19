Ответственное за уборку предприятие выплатило пенсионерке 200 тыс. рублей компенсации за перелом лодыжек на наледи

Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, наложив арест на счета организации, ответственной за уборку территории.

Федеральная служба судебных приставов (ГУ ФССП) по Петербургу сообщила, что 69-летняя пенсионерка смогла добиться выплаты компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей после инцидента, произошедшего зимой 2021 года. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В декабре указанного года женщина, проходя по дворовой дорожке, поскользнулась на льду и серьезно пострадала, получив закрытые переломы обеих лодыжек. После длительного периода лечения и восстановления пенсионерка решила обратиться в суд.

Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, наложив арест на счета организации, ответственной за уборку территории. Данная мера оказалась эффективной, так как компания оперативно исполнила судебное предписание, перечислив деньги сначала на депонированный счет подразделения ФССП, откуда средства впоследствии поступили пенсионеру.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу

